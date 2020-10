TIPPHETKED | Kodus Rakvere Tarva alistanud Pärnu Sadam jätkab täiseduga

Külalised Rakverest võitsid avaveerandi 17:13, poolajaks oli külaliste edu 36:30. Kolmanda veerandajaga kallutas Pärnu mängu enda kasuks, võites selle 26:11. Lõpuks võtsid võõrustajad 12-punktilise võidu.

Robert Valge tõi Pärnu resultatiivseimana 19 silma, Märt Rosenthal lisas 16 punkti. 13 punkti panustas võitu Edon Maxhuni.

Tarva poolelt viskas Devin Lee Harris 19 silma, 15 punkti lisas Kristaps Gluditis.

ENNE MÄNGU:

Pärnu on hooaega alustanud suurepäraselt, seni on võidetud kõik kolm kohtumist. Pärnakad hoiab tabelis teist positsiooni. Rakvere Tarvas on kaotanud seni mõlemad kohtumised ning tabelis ollakse 12. kohal.

Pärnu Sadam on seni Riia VEF-i kõrval teine meeskond, kes kaotusekibedust pole pidanud tunnistama. Hooaja avamängus saadi võõrsil 69:65 jagu TALTECH-ist ja edasi koduplatsil 76:62 Tartu Ülikoolist. Viimati oldi võõrsil vastamisi AVIS UTILITAS Raplaga ning kuigi suur eduseis oli käest libisemas, suudeti viimasel minutil end kokku võtta ja 86:79 võit ära võtta, kirjutab basket.ee.

Edon Maxhuni on visanud keskmiselt 17,0 punkti ning andnud 6,0 korvisöötu. Linards Jaunzems on võtnud 8,3 lauapalli ning Märt Rosenthal teinud 2,3 vaheltlõiget. Lauris Blaus on silma paistnud keskmiselt 1,3 viskeblokeeringuga.

Rakvere Tarvas pole senise kahe peetunud mänguga suutnud võiduarvet avada. Hooaja esimeses mängus AVIS UTILITAS Raplast võõrustades osutati tugevat vastupanu, kuid 81:89 kaotus sai siiski tõsiasjaks. 17. oktoobril kohtuti Tallinna Kalev/TLÜ-ga ning kindlana näinud võit libises käest. Viis sekundit enne lõpuvilet veel juhiti, aga endine Rakvere mängumees Brandis Raley-Ross tabas Kalev/TLÜ kasuks lähiviske ja Egert Halleri üritusele kaks punkti tagasi tuua vastas Emmanuel Wembi viskeblokeeringuga.

Egert Haller on visanud keskmiselt 18,0 punkti. Renato Lindmets on võtnud 6,0 lauapalli ja teinud 1,0 viskeblokeeringut. Sten Saaremäel on jaganud keskmiselt 8,0 korvisöötu ning Kristaps Gluditis teinud 1,0 vaheltlõiget.

Kohtumine algab Pärnus kell 17.00. Mängu näeb otsepildis Delfi TV vahendusel.