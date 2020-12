TIPPHETKED | Kalev/TLÜ tuli kolmandal veerandajal mängu tagasi, kuid Pärnu võttis napi võidu

Kalev/TLÜ oli poolajaks 12 punktiga kaotusseisus, ent kolmandal veerandajal lubati Pärnul vaid kaheksa silma visata, mis võimaldas võõrustajatel vahe kahele punktile vähendada. Mängu viimaste sekunditeni oli Kalev/TLÜ siiski tagaajaja rollis ning ka Brandis Raley-Rossil ei õnnestunud otsustaval hetkel kolmepunktiviset tabada, et kohtumine lisaajale viia.

Visketabavuses jäi Pärnu 36% - 30% peale ning lauavõitlus võideti 45:40 (ründelaud 15:13 Kalev/TLÜ-le). Korvisööte jagas Pärnu rohkem 21:13, vaheltlõikeid tegi enim Kalev/TLÜ 9:4. Pallikaotuseid kogunes Kalev/TLÜ-l 15, Pärnul 23, vahendab basket.ee.

Edon Maxhuni viskas Pärnu parimana 21 punkti ja andis 5 korvisöötu. 19 punkti sai kirja Robert Valge ja 15 silma ning 6 lauapalli kogus Mihkel Kirves. Märt Rosenthali nimele jäi 6 punkti ja 8 lauapalli.

Brandis Raley-Ross oli Kalev/TLÜ resultatiivseim 24 punkti ja 12 lauapalliga. Karl-Johan Lips lisas 17 punkti ja 7 lauapalli. Kristen Kasemets järgnes 9 ja Emmanuel Wembi ning Ron Pehka võrdselt 7 punktiga.

ENNE MÄNGU:

Tallinna Kalev/TLÜ - Pärnu Sadam

02.12.2020, kell 19:30, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Ülekanne: Delfi TV

Kalev/TLÜ on kümnest mängust saanud vaid kaks võitu. Eelmises mängus võõrustati Raplat ning leppida tuli 83:89 kaotusega. Kalevi poolelt tõi Brandis Raley-Ross 20 punkti ja võttis 6 lauapalli. Siim-Markus Post lisas 18 silma.

Raley-Ross on meeskonna parimana visanud keskmiselt 19,6 punkti ning jaganud 5,2 korvisöötu. Emmanuel Wembi on võtnud 7,4 lauapalli ja teinud 1,7 viskeblokeeringut ning seni ühe mängu pidanud Austin Wrighten on teinud 2,0 vaheltlõiget.

Pärnu on kümnest mängust võitnud juba kaheksa. Viimati heideldi võõrsil Rakvere Tarva meeskonnaga ning kätte saadi 76:72 võit. Mihkel Kirves tõi Pärnu parimana 21 punkti ja 8 lauapalli. Edon Maxhuni lisas 13 silma.

Edon Maxhuni on visanud meeskonna parimana keskmiselt 18,0 punkti ja andnud 5,2 korvisöötu. Linards Jaunzems on võtnud 8,9 lauapalli, Lauris Blaus teinud 1,1 viskeblokeeringut ja Märt Rosenthal 1,9 vaheltlõiget.