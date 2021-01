TIPPHETKED | Kalev/TLÜ lõpetas Tartu Ülikooli vastu pika võidupõua

Kalev otsustas tasavägiselt kulgenud mängu saatuse lõpuveerandiga, mis võideti 24:11. Võitjate resultatiivseim oli taas Brandis Raley-Ross, kes panustas 28 punkti, 7 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu, kuid patustas ka 7 pallikaotusega.

Debüüdi teinud ääremängija Parker van Dyke tõi Kalevile 16 punkti ja 3 lauapalli. 16 punkti viskas ka Karl-Johan Lips.

Tartu resultatiivseimad olid Charles Barton 25 ja debüüdi teinud Jordan Capps 23 punktiga. Hooaja alguses Kalev/TLÜ-d esindanud ameeriklasest korvialune jõud Emmanuel Wembi piirdus 22 minuti jooksul 6 punkti ja 4 lauapalliga.

Kümnemängulise kaotusteseeria lõpetanud Kalev/TLÜ-l on nüüd turniiritabelis kolm võitu ja 13 kaotust, Tartu Ülikoolil 5 võitu ja 9 kaotust.

Tartu Ülikool peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul ei suutnud meeskond kaitses hästi tegutseda. „Täna me oma kaitset tööle ei saanud ja lasime liiga lihtsalt liiga palju punkte visata. Esimene mäng pärast uute meeste liitumist ja rotatsioon pole veel paigas, mehed pole ka üksteisega platsil harjunud. Neljandal veerandi alguse eest pean ilmselt ka endale tuhka pähe raputama, sest mõnel tõmbas seal täitsa punasesse ja oleks pidanud väikese puhkuse andma. Cappsi puhul on teada, et ta teeb rünnakul omad ära, aga tal läheb ka vormi saamiseks veel aega. Laupäevase TalTechi mängu jaoks peame kindlasti kaitsega tööd tegema, et see ei oleks selline läbikäiguhoov nagu täna,“ sõnas Kandimaa.

Kõik senised kolm omavahelist mängu oli võitnud Tartu vastavalt 100:73, 75:67 ja 79:73.

Mäng täispikkuses: