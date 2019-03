TIPPHETKED | Kalev/TLÜ alistas TalTechi ning tegi sammu play-off'ile lähemale, põhiturniiri lõpus ähvardab väga segane tabeliseis

Kalev/TLÜ (11-15) ja Taltech (15-11) pidasid tänavuse hooaja esimese omavahelise matši maha 8. detsembril. Kodumeeskond läks 19:17 juhtima, aga poolajaks oli TalTech 41:40 peal. Kalev/TLÜ jäi viimaseks neljandikuks 59:65 kaotusseisu, ent põnevust veel jagus. Kuigi TalTech pääses ligi kaks minutit hiljem kümne punktiga ette, suutsid võõrustajad vahet järk-järgult vähendada ning 51 sekundit enne lõpuvilet oli nende jaoks kaotusseis 74:78. Rünnakul mitmel korral ebaõnnestuti, kuid lõpuks teenis Karl-Johan Lips vabavisked ja realiseeris mõlemad, vähendades vahe 19 sekundit enne lõppu kolmele silmale. TalTech-i poolelt tõi Toomas Raadik kiired kaks punkti ning Kalev/TLÜ enam vastata ei suutnud. Gregor Arbet kerkis võitjate parimaks 22 punktiga, praeguseks meeskonnast lahkunud Bamba Fall tõi Kalev/TLÜ-le 24 punkti ja 11 lauapalli, kirjutab basket.ee.

TalTech-il on lisaks Kalev/TLÜ-le jäänud mängida veel BC Valga-Valka/Maks&Moorits (7-20) meeskonnaga. Põhiturniiri neljas koht on TalTech-i jaoks läinud, sest BK Ogrega (17-10) on teoreetiliselt küll võimalik veel samale pulgale jõuda, aga määravaks saavad taas omavahelised mängud, mis on 1-1, kuid punktide osas on Ogre kolmega peal. Pääsu poolfinaali silmas pidades peab TalTech igal juhul viienda koha säilitama, sest vastasel juhul tuleb vastamisi minna BC Kalev/Cramo, Riia VEF-i või BK Ventspilsiga.

Kalev/TLÜ vajab samuti hädasti võitu, et taas esikaheksasse tõusta, kuhu hooaja algul kuuluti. Kui TalTech seljatatakse, püütakse kinni Rapla Avis Utilitas (12-15) - mõlemal meeskonnal 12 võitu, põhiturniiri omavahelised mängud 1-1, aga punktide osas Kalev/TLÜ 15 silmaga peal. Kaugeltki sellega pole eesmärk play-offi jõuda saavutatud, sest 24. märtsil ootab ees hooaja võtmemäng Pärnu Sadama (12-15) vastu. Kalev/TLÜ vähemalt kuue punkti suuruse võidu korral saavad nemad play-offi. Kui aga Rapla peaks samal päeval Läti Ülikooli (9-17) alistama, siis Pärnul enam esikaheksasse asja pole, sest mõlemad mängud Rapla vastu on kaotatud. Nii on Kalev/TLÜ-l ruumi TalTech-i vastu libastumiseks, kuid sel juhul tuleb neil loota Läti Ülikooli peale.

Toomas Raadik on toonud TalTech-i kasuks keskmiselt 17,4 ning Jaan Puidet 13,1 punkti. Puidet on kätte saanud ka 7,0 lauapalli, Levi Martin Giese'il on neid 6,5. Kalev/TLÜ suurimad skooritegijad on Ronald Eric McGhee Jr 16,1 ja Damarcus Jamaal Harrison 12,0 punktiga. Karl-Johan Lips on võtnud 8,0 ning Janar Talts 5,7 lauapalli.