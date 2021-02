TIPPHETKED | Kalev/Cramo võitis Tartut peaaegu kahekordse eduga

Võitjate resultatiivseim oli 18 punktiga Janari Jõesaar, Rauno Nurger lisas 16 punkti ja 9 lauapalli. Marcus Keene'i arvele jäi 12 punkti ja 10 korvisöötu.

Tartu kasuks viskasid Robin Kivi ja Charles Barton 15 punkti, Jordan Capps kogus 10 punkti.

Eesti klubide seas liidrikohta hoidev Kalev/Cramo on 14 mänguga kogunud 12 võitu. Tartul on 7 võitu ja 15 kaotust, see annab neile Eesti klubidest kuuenda positsiooni.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Kalev/Cramo koguni 110:46 ja teise 78:60.