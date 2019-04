TIPPHETKED | Kalev/Cramo võitis poolfinaalseeria teise mängu lausa 40 punktiga

Kalev võitis avapoolaja 12 punktiga ja juhtis otsustava veerandi eel juba 24 silmaga. Lõpuveerand kuulus külalistele 28:12.

Väga ühtlaselt mänguaega jaganud Kalevile tõid Chavaughn Lewis 18, Tony Wroten 16 ja Kristjan Kitsing 14 punkti. Pärnu parim oli Demetre Rivers 21 silmaga.

Kui Kalev tabas kaugviskeid 52%-liselt (12/23), siis Pärnu vaid 25%-ga (5/20). Lauavõitluses jäid kalevlased peale 46:30.

"Meil oli rohkem kontrolli distsipliini ja lauavõitluse osas. Peame domineerima lauavõitlust, oleme selles ka VTB Ühisliigas esimesed, see on meie töö," sõnas BC Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys. "Eelmises mängus me ei näidanud piisavalt iseloomu ja rahunesime 20-punktilise eduseisu juures maha. Loomulikult tahame selle seeriaga võimalikult ruttu ühele poole saada ja seepärast jagasin ka minuteid täna nii. Loodetavasti tuleme platsile homme värskena."

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula: "Tulime täna sellise hurraaga peale ja mõtlesime, et mängime tänavakorvpalli ning võidame ära. Raputan ka endale tuhka pähe, et tegin avaveerandil vahetusi, kui oli hea rütm sees. Täna lihtsalt mängujuhti väljakul polnud, kõik tahtsid punkte tuua. Eksisime suurima reegli vastu: kadus distsipliin kaitses. Peame seda ükskõik kelle vastu alati hästi tegema."

Kalevil on võimalus seeria lõpetada juba homme, kui kolmas mäng peetakse taas Pärnus. Kalevlased lähevad kindlasti seeriat lõpetama, sest juba sel reedel ja pühapäeval mängitakse VTB Ühisliiga play-offis võõrsil Kaasani Unicsiga.