TIPPHETKED | Kalev/Cramo võitis finaalseeria teises mängus Kalev/TLÜ-d 28 punktiga

Tiitlikaitsjad asusid avaveerandil juhtima 27:14 ja kasvatasid poolajavileks edunumbrid juba 56:33-le. Kolmas veerand jäi viiki 22:22, viimane periood kuulus taas Cramole (23:18).

Võitjate punktid jagunesid väga ühtlaselt ning käe said valgeks kõik 12 platsil käinud meest. Kolm kaugviset tabanud Branko Mirkovic tõi Cramo parimana 16 punkti, Tanel Kurbas viskas 14 silma.

Kalev/TLÜ poolel jõudsid 13 punktini nii Ronald Eric McGhee, Damarcus Jamaal Harrison kui Kaido Saks.

Lauavõitluse Kalev/Cramo küll 35:37 kaotas, aga visketabavuses jäädi peale, vastavalt 52%-46%. Kui Kalev/TLÜ suutis anda 13 korvisöötu, siis Cramol oli see näitaja 33. Lisaks tehti viis pallikaotust, Kalev/TLÜ aga 15.

"Täna saime alguses nad ilusti kinni. Saime kaitselaudu, joosta ja kergeid lahendusi," ütles Kalev/Cramo mängumees Tanel Kurbas. "Viis viie vastu liikus pall paremini, saime lõigete ja läbiminekute pealt kergeid punkte. Täna tekkisid sellised olukorrad, mida oskan hästi lahendada, eelmine mäng jäid mõned lihtsad visked kripeldama. Riietusruumis on küll meil kõik korras, võib-olla mõni mees on natuke emotsionaalsem ja tekib väike pinge mängu ajal, aga üldjoontes on kõik korras. Seeriaid lõpetada on alati kõige raskem. Peame valmis olema, aga kui mängime samamoodi, siis peaks korras olema."