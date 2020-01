TIPPHETKED | Kalev/Cramo pani „väikese" Kalevi paika alles viimase veerandajaga

Tasavägiselt kulgenud kohtumises oli Kalev/TLÜ veel kolmanda veerandaja järel 72:69 juhtimas, kuid Kalev/Cramo võitis viimase veerandi 30:17 ning sellega kogu kohtumise 99:89.

Võitjate poolel viskasid Janari Jõesaar 22, Kyle Vinales 20 ning Tanel Kurbas 16 punkti. Kaotajatele tõid Michael Buchanan 23, Mareks Jurevicus 19 ning Ran Andre Pehka 17 punkti.

Turniiritabelis on Kalev/Cramo 16 võidu ja kolme kaotusega kolmas. Neid edestavad Läti klubid BK Ogre ja Riia VEF. Esimesel on koos 18 võitu ja üks kaotus ning teisel 17 võitu ja üks kaotus. Kalev/TLÜ on kuue võidu ja 12 kaotusega kümnes.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Kalev/Cramo koduplatsil 111:65.