TIPPHETKED | Kalev/Cramo oli taas Rapla vastu hädas, aga sai lõpuks raske võidu kätte

Kalevlased kaotasid avaveerandi 14:19. Poolajaks suutis kodumeeskond välja võidelda 40:35 eduseisu. Teisel poolajal tasavägine mäng jätkus ning viimase veerandile mindi Kalev/Cramo napis 58:54 eduseisus.

Viimasel veerandil pääses Kalev küll 69:60 ette, kuid Rapla tuli järele ning 12 sekundit enne normaalaja lõppu oli Cramo ees vaid 74:72. Võõrustajatele tõid lõpuks võidu Marcus Keene'i täpsed vabavisked. Roberts Freimanis viskas omakorda Rapla poolelt veel kaks vabaviset sisse, kuid napist kaotusest see meeskonda ei päästnud.

Devin Thomas säras Kalevi särgis kaksikduubliga, visates 22 punkti ja korjates 13 lauapalli. 22 silma sai kokku ka Keene. Martin Dorbek ja Gabriel Bealer lisasid 11 punkti. Rapla äss Freimanis kerkis üleplatsimeheks 28 punktiga, lisaks tõi lätlane 10 lauapalli. Saimon Sutt viskas 17 silma.

Kalev/Cramol on ühisliigas kirjas viis võitu ja üks kaotus. Rapla on ainsa meeskonnana mänginud 10 kohtumist, millest võidurõõmu on maitstud täpselt pooltes.