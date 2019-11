TIPPHETKED JA FOTOD | Teisel poolajal paremuse maksma pannud Kalev/Cramo võttis Rapla üle kindla võidu

Kohtumist alustas paremini Rapla, kui mindi 13:4 juhtima. Seejärel said kalevlased oma mängu käima ning avaveerandi lõpuks oli Rapla edu sulanud 15:13 peale. Teisel veerandil tegi 28:28 seisult 8:2 spurdi Kalev ning poolajaks oli valitseva Eesti meistri edu 36:30. Kolmanda veerandiga kasvatasid kalevlased eduseisu 64:46 peale. Viimane veerandaeg oli juba vormistamise küsimus.

Võitjate resultatiivseimana tõi Kyle Vinales 17 punkti. Kristjan Kitsing, Sander Raieste ja Tanel Kurbas panustasid 12 silmaga, napilt jäi kaksikduublist puudu Janari Jõesaarel, kelle arvele kogunes 11 punkti ja 9 lauapalli. Rapla parimana viskas Devaugntah Williams 20 punkti, Rait-Riivo Laane ja Mark Andreas Jaakson lisasid 10 silma.

Kalev/Cramol on kirjas neli võitu ja 1 kaotus. Rapla sai viie võidu kõrvale teise kaotuse.

