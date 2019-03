TIPPHETKED JA FOTOD | Tartu Ülikool suutis Kalev/Cramoga sammu pidada 25 minutit, siis kärises vahe sisse

Tartul õnnestus välja võidelda põhiturniiri kuues koht, tabelisse kogunes võite ja kaotuseid võrdselt 14. Kui vahepeal oli koht play-offis juba üpris kindel, siis viimastes kohtumistes sattus see mõneti küsimärgi alla. 9. märtsil ei saadud koduplatsil vastu Pärnu Sadamale ning kaotati 52:68. Veel tunnistati BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonna nappi 72:71 paremust ja hooaja eelviimases mängus häviti võõrsil Riia VEF-ile koguni 41:99. Sellest hoolimata suudeti aga päev hiljem end kokku võtta ja hõreda koosseisu kiuste Betsafe Jurmala üle 95:89 võit võtta.

Arnas Velicka on Tartu kasuks visanud keskmiselt 19,2 punkti. Kregor Hermet järgneb 15,9 ning Julius Kazakauskas 14,8 punktiga. Hiljutistest mängudest vigastuse tõttu eemale jäänud Tautvydas Šlezas on võtnud tiimi parimana 9,4 lauapalli, Kazakauskasel on neid 8,5 mängu kohta.

Kalev/Cramo parimad skooritegijad on ameeriklastest keskmängijad Arnett Moultrie ja Reggie Lynch, kes toonud vastavalt 13,9 ning 13,1 punkti. Kumbi on kätte saanud ka vastavalt 5,6 ja 5,8 lauapalli.