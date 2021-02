TIPPHETKED JA FOTOD | Rapla võitis tänavu juba neljandat korda Kalev/TLÜ-d

Rapla sai juba avaveerandiga 12-punktise edu (23:11), juhtis poolajavileks 42:25 ja kolmanda neljandiku lõpuks 69:48.

Võitjate uusim täiendus Brandon Childress viskas Rapla parimana 23 punkti, võttis 6 lauapalli, andis 3 korvisöötu ja tegi 5 vaheltlõiget. Sven Kaldre lisas 16 punkti ja kolmikduublile oli lähedal Roberts Freimanis, kes kogus 11 punkti, 9 lauapalli ja 8 korvisöötu. Mängust jäi eemale Saimon Sutt.

Samuel Timmins tõi Kalev/TLÜ eest 18 punkti ja hankis 14 lauapalli. Parker Van Dyke järgnes 13 punktiga ning Edi Sinadinovic sai kirja 12 punkti. Kalevlastel jäi kohtumisest eemale Brandis Raley-Ross.

Rapla on turniiritabelis Eesti klubidest kolmandal kohal, neil on 12 võitu ja 8 kaotust. Kalev/TLÜ on 3 võidu ja 18 kaotusega seitsmendal ehk viimasel positsioonil.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Rapla 92:76, teise 89:83 ja kolmanda 85:83.

Sven Kaldre intervjuu: