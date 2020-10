TIPPHETKED ja FOTOD | Rapla alistanud Pärnu Sadam jätkab täiseduga

Võitjatele tõid Edon Maxhuni 24, Robert Valge 19 ja Märt Rosenthal 12 punkti. Mängujuhi Maxhuni arvele jäi ka seitse resultatiivset söötu. Kodumeeskonnale tõid Al-Wajid Aminu 24 ning Saimon Sutt 23 silma.

Pärnu on nüüd võitnud kõik kolm peetud kohtumist ja tabelis annab see neile teise koha. Läti poolel on veelgi hoogsamalt alustanud Riia VEF, kellel on kirjas neli võitu. Rapla kontol on üks võit ja kaks kaotust.

Enne mängu:

Rapla on uut hooaega alustanud ühe võidu ja ühe kaotusega. Avavoorus alistati 89:81 Tarvas, kuid seejärel kaotati 50:57 TalTechi meeskonnale.

Pärnu Sadamal on kahe esimese vooruga ette näidata kaks võitu. Alustuseks alistati 69:65 TalTech, teises voorus oldi 76:62 parem Tartu Ülikool Maks & Mooritsast.

