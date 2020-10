TIPPHETKED JA FOTOD | Kalev/Cramo alustas viimaks Eesti-Läti ühisliigat ja võitis rabeda mänguga Kalev/TLÜ-d

Meeskonna suurim skooritegija on siiani Ross ka olnud, kes keskmiselt 20,5 punkti toonud ja andnud ühtlasi 7,5 korvisöötu. Tugeva panuse lauavõitlusesse on andnud Emmanuel Wembi, kes võtnud keskmiselt 9,5 lauapalli ja teinud 2,5 viskeblokeeringut. Kristen Kasemets on teinud keskmiselt 2,0 vaheltlõiget.

