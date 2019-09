TIPPHETKED | Igas elemendis Valmierast parem olnud Pärnu võttis kindla võidu

"Alates teisest veerandajast saime kaitses pidama. Esimesel veerandajal pick and roll kaitse ei toiminud ja võib-olla ka Karl-Martin Kas lasi enda pealt läbi, aga pärast oli juba parem. Teisel poolajal suutsime vastased surve alla panna ja neile ei tulnud piisavalt häid viskekohti. Mängu võitsime täna eelkõige kaitse pealt ja kiidan Siim-Markus Posti, kes mängis nagu õige mängujuht. Varu on veel meil kõvasti. Ameerika poisid pole veel päris hästi sulandunud ning peame agressiivsemaks saama. Kui jääme passiivseks siis karistatakse meid kohe ära," rääkis Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula Delfile antud intervjuus.

Mida oodata järgmisest mängust Rakvere Tarva vastu, kes sai võõrsil 81:65 võidu BK Liepaja üle? "Teada tuntud mehed on neil tagaliinis. Eks see peamine sihtmärk ole, kuidas need mehed kinni saame. Peame samuti näitama, et oleme füüsiliselt paremas vormis," lisas Rannula lõpetuseks.

Paf Eesti-Läti korvpalliliiga jätkub kolmapäeval, 2. oktoobril, kui BC Kalev/Cramo võõrustab BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonda.