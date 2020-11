TIPPHETKED | Hooaega rabedalt alustanud TalTech sai lõpuks võidulisa, Tartu Ülikool pidi leppima kaotusega

Võitjatele tõid Jaan Puidet 12 ja Karl Andres Matute Perner 10 punkti. Tanel Sokk, Erik Keedus ja Kristjan Kangur lisasid kõik üheksa silma. Kaotajate edukamad olid William Rayman 13 ja Patrik Saal 11 punktiga.

TalTechile oli see nelja kaotuse kõrvale nüüd teiseks võiduks. Tartul on samal ajal kirjas kaks võitu ja kolm kaotust.

„Kõik, kes täna väljakul käisid, pingutasid korralikult, ja selle osas mul etteheiteid ei ole. Aga eksimusi kogunes meil liiga palju. Mängu alguses ei saanud me kaitset pidama ja kui teisel poolajal saime kaitse paremaks, siis ei suutnud rünnakuid lõpetada. Nii suure pallikaotustega arvuga otsustaval veerandil on väga keeruline tasavägist mängu võita. Aga me ei saa pead norgu lasta, sest uued mängud tulevad peale. Vaatame oma tänased vead üle ja hakkame pühapäevaseks Pärnu mänguks valmistuma,“ ütles Tartu peatreener Toomas Kandimaa.

Enne mängu:

Basket.ee eelvaade:

Tartu on käimasoleval hooajal kaks võitu ja kaks kaotust kogunud. Viimati võeti koduplatsil vastu AVIS UTILITAS Rapla ning lisaajal tuli tunnistada nappi 74:76 kaotust. Seejuures oli Rapla neli minutit enne lõpuvilet 11 punktiga ees, aga kui mängida jäi 27 sekundit, viis Oliver Suurorg Tartu kaugviskest 69:67 ette. Eduseis anti siiski käest ja külalised osutusid viimasel viiel minutil paremaks. William Rayman viskas Tartu eest 31 punkti ning sai kätte 12 lauapalli. Hendrik Eelmäe lisas 13 silma, 4 lauapalli ja 4 korvisöötu.

William Rayman on Tartu võistkonnas tõusnud enamike näitajate poolest meeskonna resultatiivseimaks. Ta on visanud keskmiselt 23,3 punkti, võtnud 9,3 lauapalli, teinud 1,5 viskeblokeeringut ja 1,5 vaheltlõiget. Hendrik Eelmäe on jaganud keskmiselt 4,5 korvisöötu.

TALTECH on viie mänguga suutnud ühe võidu võtta. Eelmises mängus võõrustati AVIS UTILITAS Rapla meeskonda ja vastu tuli võtta 49:63 kaotus. Kui avapoolaeg 25:24 võideti, siis määravaks sai kolmas veerandaeg, mis kuulus Raplale 23:9. Kahekohalise punktiarvuni jõudis ainsana Kristjan Kangur, kes tõi 14 silma ja võttis 7 lauapalli. Talle järgnesid Tanel Sokk ja Erik Keedus 9 punktiga, kellest viimane sai kätte veel 8 lauapalli.