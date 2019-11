TIPPHETKED | Hermet ladus TalTechi korvi 38 punkti ja aitas Tartu Ülikooli raskest seisust võidule

TalTech oli koduväljakul võidu poole purjetamas ning 7.39 enne kohtumise lõppu saadi juhtima isegi 73:61. Seejärel suutsid tartlased tuua mängu aga murrangu.

Tartu jõudis 81:81 viigini 1.09 enne lõpuvilet Kregor Hermeti vabavisete järel. Seejärel vormistasid tartlaste võidu Robert Valge kahepunktivise ning Tanel Soku vabavisked.

Võitjate ridades tegi suurepärase mängu Hermet, kelle kontole kogunes lõpuks 38 punkti. Lisaks võttis ta 7 lauapalli ning tema takistamisel tehti 11 viga.

Sokk lisas võitjate arvele 18 ning Valge 17 punkti. Sokk kostitas kaaslasi veel 9 resultatiivse sööduga.

TalTechile tõid Sten Olmre 19, Joonas Järvelainen 18 ning Gregor Arbet 13 punkti.

Tartu on turniiritabelis 4 võidu ja 5 kaotusega 8., TalTechil on sama skoor, mis annab 9. koha.

Enne kohtumist: TalTech on tänavu kaheksast mängust võitnud pooled. Eesti klubidest on saadud jagu Pärnu Sadamast, Rakvere Tarvast ja BC Valga-Valka/Maks&Mooritsast ning Läti klubidest on alistatud BK Liepaja 85:78. Joonas Järveläinen on visanud keskmiselt 18,3 punkti ja võtnud 5,1 lauapalli. Norman Käbin on andnud 5,5 korvisöötu.

Tartu alustas hooaega raske 90:84 võiduga BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa vastu, kuid seejärel tuli neli kaotust. Edasi alistati 65:63 Valmiera ning pärast BK Ventspilsilt saadud 38:93 kaotust teeniti Tanel Soku abiga 80:70 võit Rapla üle. Adomas Drungilas on visanud keskmiselt 16,3 punkti ja võtnud 9,3 lauapalli. Ühe mängu tartlaste eest pidanud Tanel Sokk on jaganud tiimi parimana 5 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid põhiturniiril omavahelised mängud 2:0 Tartu kasuks, vastavalt 79:68 ja 94:86.