TIPPHETKED | Finaali kordusetendus kujunes väga ühepoolseks: Kalev/Cramo võitis 46 punktiga

Cramos said platsile kõik 12 meest ning resultatiivseim oli Janari Jõesaar 17 punktiga. Kristjan Kitsing lisas 15 ja Martin Paasoja 14 silma.

Uued täiendused Jonathan Loen Holton ja Calvin Jerome Godfrey said kirja 12 punkti ning vastavalt 6 ja 4 lauapalli. Kyle Vinales järgnes 10 punkti, 3 lauapalli ja 4 korvisööduga.

Nn. väiksele Kalevile tõi Michael Buchanan parimana 16 punkti ja viis lauapalli. Martynas Mažeika tõi 14 punkti ning paremuselt kolmas punktitooja oli Kaido Saks, kes lisas 7 silma.

Visketabavuses oli Cramo selgelt parem 61% - 37%. Seejuures tabati vabaviskeid 20/21 (95%), kaheseid 26/35 (74%) ja kolmeseid 13/28 (46%). Lauavõitluse võitis küll Kalev/TLÜ 35:31 (ründelaud koguni 19:7), aga korvisööte andis Kalev/Cramo rohkem 27:8. Pallikaotuseid tegi Kalev/TLÜ rohkem 25:15.

Kalev/Cramo on nüüd kogunud seitse võitu ja ühe kaotuse. Ainus allajäämine on tulnud võõrsil 56:68 Jurmalale. Kalev/TLÜ (1-7) saldo on just vastupidine ning nende ainus võit on saadud Tartu Ülikooli üle skooriga 73:68.