TIPPHETKED | 17 kaugviset tabanud Tartu Ülikool sai TalTechi üle magusa võidu

Tartu kaotas avaveerandi 19:25, aga juhtis poolajaks 46:42. Külalised panid lõpuks paremuse maksma viimase veerandajaga, mis võideti 21:10.

Tartlased näitasid eriti head tabavust kaugvisetel, kui 28-st üritusest läbis korvirõnga 17. Kolmeseid 6/9 tabanud Robin Kivi viskas 31 punkti. Oliver Suurorg kogus 22 punkti, tabades kaugviskeid 6/8. Charles Barton viskas 19 punkti (kolmesed 4/7) ja jagas 7 resultatiivset söötu.

Ka TalTech ei tabanud kaugviskeid kehvasti, visates 28-st viskest sisse 12 ehk 42%-lise täpsusega. Oliver Metsalu arvele kogunes 19 punkti, 17 silma lisas Erik Keedus. Eric Schmalz panustas 10 silma.

Tartu Ülikooli on võitnud 8 kohtumist ja kaotanud 16 mängu, TalTechi saldoks on 8 võitu ja 12 kaotust.

Kohtumine täispikkuses:





ENNE MÄNGU:

TalTech on Eesti-Läti liiga ja korvpalli meistriliiga mängudes kogunud 8 võitu ja 11 kaotust, Tartul on 7 võitu ja 16 kaotust. TalTech on seitsme klubi hulgas viies ja Tartu kuues.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Tartu 79:67. TalTech oli kahes järgmises matšis parem vastavalt 71:64 ja 74:66 ning neljas mäng kuulus Tartule 92:86.