Teisel poolajal Tarva vastu paremuse maksma pannud Kalev/Cramo teenis hooaja kuuenda võidu

Avaveerandaeg kuulus valitsevale Eesti meisterklubile 25:14. Tugeva teise veerandi teinud Tarvas jõudis loetud sekundid enne poolaja lõppu ühe punkti kaugusele. Poolaeg lõppes siiski kalevlaste Sander Raieste pealtpanekuga ning vaheajale mindi Cramo 42:39 eduseisus.

Kolmandal veerandil pani Cramo oma paremuse maksma ja viskas 28 punkti võõrustajate 13 vastu. Viimane veerandaeg oli juba vormistamise küsimus ning lõpuks võttis Kalev võidu numbritega 95:72.

Üleplatsimeheks kerkis Kalevi leegionär Kyle Vinales 24 silmaga, Aigars Škele panustas võitu 14 punktiga. Värske täiendus Jonathan Leon Holton viskas 13 punkti. Võõrusjate poolelt oli resultatiivseim Rain Veideman (18), Thomas Theddus Hamilton Iv tõi 15 punkti.

Cramole oli see kuuendaks võiduks ühe kaotuse kõrvale. Tarva arvel on kolm võitu ja neli kaotust.

ENNE MÄNGU:

Rakvere meeskond on kuuest mängust suutnud täpselt pooled võita, olles võõrsil 81:65 alistanud BK Liepaja, koduplatsil 80:76 Tallinna Kalev/TLÜ ja 95:89 VALMIERA GLASS VIA. Kaotused on kirjas Pärnu Sadamalt ja Riia VEF-ilt ning viimati tuli tunnistada TALTECH-i nappi 79:78 paremust. Rain Veideman on visanud keskmiselt 19,0 punkti ja andnud 3,5 korvisöötu. Thomas Theddus Hamilton IV on võtnud 6,8 lauapalli.

Kalev/Cramo on samuti kuus mängu pidanud ja neist viis võitnud. Ainus kaotus saadi hooaja teises matšis võõrsil Jurmalalt 56:68. Paremus on pandud maksma BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa, Tartu Ülikooli, Pärnu Sadama, AVIS UTILITAS Rapla ja Läti Ülikooli vastu, kusjuures iga kohtumine on võidetud vähemalt 23 punktiga. Sander Raieste on visanud keskmiselt 12,0 punkti. Eelmises mängus debüteerinud Jonathan Leon Holton on 10 lauapalliga tiimi parim ja Aigars Škele on jaganud 3,8 korvisöötu.