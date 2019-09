Tehisintellekt murrab Eesti ja Läti korvpalliliigadesse, ülekandeid on rohkem kui kunagi varem

Tehisintellektil töötavad kaamerad toovad voogedastuse kujul vaatajateni otseülekanded kõikidest Paf Eesti-Läti Korvpalliliiga mängudest, naiste Balti liiga ELITE-divisjoni ja rahvusvahelise divisjoni mängudest, samuti ka madalamate liigade nagu Saku I ja II liiga ja G4S noorteliigade mängudest nii Eestis kui Lätis.

Madalamate Eesti liigade mängud jõuavad esmakordselt televaatajateni suurel ekraanil ning seda Telia TV vahendusel. Lisaks korvpallile jõuavad Telia telekanalisse Levira kaamerate abil ülekanded Eesti Käsipalliliidu, Eesti Saalihokiliidu ja Eesti Võrkpalliliidu erinevate liigade mängudest üle Eesti.

"Eesti Korvpalliliit ja Levira on teinud investeeringu tulevikku - kasvab ülekannete arv ja pilti jõuavad ka madalamate liigade mängud, mis võivad pakkuda võrdväärset intriigi kõrgliigaga. Meie jaoks on oluline, et tehisintellektiga kaamerate abil suureneb funktsionaalsus treeneritele mõeldud programmi näol, mis loob ka klubide jaoks täiendavaid võimalusi," kommenteeris Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.