Tartust Saksamaa kõrgliigasse õnne otsima siirdunud ameeriklane on naasmas Eesti-Läti ühisliigasse

206 cm pikkuse suure ääre positsioonil mänginud Raymani hooaja keskmised näitajad kaheksa Paf Eesti-Läti liiga mänguga olid 22,5 punkti, 9,6 lauapalli ja 2,1 resultatiivset söötu. Ameeriklase mäng jäi silma BG Göttingenile, kes mehe palkas.

Saksamaal ei suutnud Rayman aga suurt läbimurret teha. Kaheksa kohtumisega teenis ta keskmiselt mänguaega 13,5 minutit, mille jooksul viskas ta 4,3 punkti ja võttis 3,1 lauapalli. Teisipäeval teatas klubi, et Raymaniga on leping lõpetatud. "Talle on tehtud pakkumine klubi poolt, kus tal oleks võistkonnas hoopis suurem kui meil," seisis avalduses.

Wir sind dem Wunsch von @willrayman20 nachgekommen, den Vertrag mit ihm aufzulösen. Der US-Forward hat ein Angebot von einem Klub, in dem er eine deutlich größere Rolle bekommt, als bei uns.



Portaali Sportando teatel on Rayman naasmas Eesti-Läti ühisliigasse, kuid mitte Tartu võistkonda. Ameeriklane on lähedal hoopis lepingule lätlaste BK Ventspilsiga. Läti klubi on ühisliigas teeninud 10 võitu ja 3 kaotust.