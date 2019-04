Tartust otse NBA-sse? Leedulane Velicka annab end draftiks üles

Hoolimata noorusest näitas Velicka Tartu ridades sel hooajal korralikku statistikat: OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga põhihooajal olid tema keskmised näitajad 19,2 punkti, 4,2 lauapalli ja 5,6 korvisöötu mängus.

Sportando andmetel kavatseb Velicka nüüd õnne proovida NBA draftis, olles sinna oma nime üles andmas.

Praeguse seisuga on äärmiselt vähetõenäoline, et erinevate Leedu noortekoondistega mitmeid tiitlivõistluste medaleid võitnud Velicka valituks osutub, ent draftiks enda nime üles andmine võib talle anda võimaluse enda võimeid drafti eel NBA meeskondadele näidata. Kui mängija tunneb, et valituks osutumine ei ole reaalne, on tal kümme päeva enne drafti võimalus enda nimi ka maha võtta.

Tänavune NBA draft toimub 20. juunil.