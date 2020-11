Tartu Ülikooli korvpallitiimi liider lahkub võistkonnast ja siirdub Saksamaa kõrgliigasse

206 cm pikkuse suure ääre positsioonil mänginud Raymani hooaja keskmised näitajad kaheksa Paf Eesti-Läti liiga mänguga olid 22,5 punkti, 9,6 lauapalli ja 2,1 resultatiivset söötu. Sellega oli ta nii Tartu meeskonna kui kogu liiga üks parimaid skoorijaid ja lauavõitlejaid.

Raymani hea mäng jäi silma Saksamaa Bundesligas kahe võidu ja ühe kaotusega üheksandat kohta hoidvale BG Göttingeni võistkonnale. Kuna Raymani lepingus oli sees väljaostu klausel, siis sai üleminek üsna kiiresti teoks. Rayman sõidab Saksamaale juba neljapäeval.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul jäädakse ilma ühest olulisest lülist. “Will oli meile väga vajalik mängumees ja mul on väga kahju, et me ei suutnud teda kinni hoida. Talle tuli hea pakkumine ja mängija jaoks on Bundesliga loomulikult samm edasi. Tõenäoliselt oleksin mängijana samamoodi käitunud. Soovime Willile Saksamaal edu ja jälgime, kuidas tal seal läheb,” sõnas Kandimaa.

Meeskonna peamänedžeri Robert Petersoni sõnul oli Will väga hea leid. “Ta tegi suurepäraseid etteasteid ja ja muidugi on kahju, et Will meie juurest lahkub. Teisalt näitab see seda, et Tartust on võimalik Saksa kõrgliigasse edasi liikuda ja Eesti-Läti liiga tegemistel hoitakse silma peal. Nüüd on meil treeneritega tükk tegemist, et leida Willile võrdväärne asendus,” sõnas Robert Peterson.

Raymani üleminek käis väga kiiresti ja praeguse seisuga ei ole asendust veel välja valitud, aga kindlasti peab meeskonna korvialust täiendama ja sobiva mängija leidmisega tegeletakse.

Tartlased peavad oma järgmise Paf Eesti-Läti liigamängu 2. detsembril võõrsil Kalev/Cramo vastu. Detsembrikuu ainus kodumäng on kolmapäeval, 9. detsembril kui võõrustatakse Tallinna Kalev/TLÜ meeskonda.