Tartu Ülikool võitis Raplat ja tõusis Ühisliigas kuuendaks

Tartlased pöörasid mängu enda kasuks lõpuveerandil, mis võideti 26:17. Vahetusest sekkunud Märt Rosenthal kogus 28 mänguminutiga kaksikduubli 23 punkti ja 12 lauapalliga. Kapten Julius Kazakauskas oli 18 punkti ja üheksa lauapalliga samuti lähedal kaksikduublile. Kregor Hermet lisas 17 punkti ja seitse lauapalli ning Robin Kivi viskas 11 punkti. Tartu Ülikool võitis lauavõitluse 50:36.

Rapla parim oli 17 punktiga Indrek Kajupank, lisaks andis koondislane ka seitse korvisöötu. Hunter Mickelson viskas 14, Ronald Delph 13 ja Brian Michael Williams 11 punkti.

Tartu Ülikooli peatreeneri Priit Vene sõnul sai määravaks ülekaal lauavõitluses. „Lõpuminutitel said neil ideed otsa ja mõned mängijad kukkusid vigadega välja. Meie surve kandis vilja, nad ei saanud enam üldse kätte ründelauda ja kokkuvõttes võitsime lauavõitluse pika puuga. Tabeliseisu osas oli see kindlasti vajalik võit, aga meie seisud on ikkagi nii, et nüüd on veel neli kodumängu jäänud ja peame need kõik võitma, et saada võimalikult hea asetus. Otsustav lahing jääb siis ilmselt Jurmalsse ja sellest sõltub kuhu lõpuks jääme,“ ütles Vene.

Tartu tõusis nüüd 11 võidu ja 11 kaotusega kuuendaks, Rapla (11-12) langes seitsmendaks (Tabeliseis).