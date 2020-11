Tartu Ülikool Maks & Moorits leidis uue mängujuhi Rootsist

Augustist meeskonnas olnud Channel Banks sai kuue liigamänguga kokku korralikud numbrid – 11,2 punkti, 4,5 korvisöötu ja 3,3 lauapalli. Ta on tegutsenud peamiselt mängujuhi positsioonil, kuigi tegemist on loomu poolest viskava tagamängijaga. Eelmisel nädalal trennis saadud põlvevigastuse tõttu on ta aga ilmselt küllaltki pikalt rivist väljas ja seetõttu otsustati, et tal on parem Ameerikasse tagasi sõita.

Peatreener Toomas Kandimaa sõnul kaaluti vahetust juba enne vigastust. "Ta ei saanud meil päris oma positsiooni mängida. Kasutasime Channelit mängujuhina, kuigi ta on rohkem viskav tagamängija. Kui me oleks teda mängitanud number kahe peal, siis oleks võtnud meie omadelt poistelt minuteid ära. Rääkisime temaga ja ta sai asjadest aru. Inimesena pole talle midagi ette heita ja väga suur respekt tema ees. Kui nüüd reedel tal trennis õnnetult põlv läks, siis on mul inimlikult kogu olukorrast väga kahju. Ta oli lahkumas ja tõsiselt halb tunne, et nii juhtus. Tänan teda kogu meeskonna nimel ja soovime talle kiiret paranemist," sõnas Kandimaa.

Meeskonnaga liitunud mängujuht Charles Barton Jr on mänginud pärast USA Oregon State`i ülikooli Rootsis, Saksamaal, Belgias ja Austrias. Praegust hooaega alustas 28-aastane ja 193 cm pikkune tagamees Jämtland Basketis ning on kolme mänguga kogunud keskmiselt 12,7 punkti ja 3,3 lauapalli. Ta on esindanud Rootsi koondist nii noorte, üliõpilaste kui täiskasvanute tasemel. Hooajal 2015/2016 valiti Barton Rootsi meistriliiga parimaks tagamängijaks.

Kandimaa sõnul loodetakse Bartonilt kogemustega mängujuhtimist. "Ennekõike otsisime puhast mängujuhti. Tema kasuks rääkis see, et eelluure järgi mängiski ta peamiselt mängujuhi kohal ja silma jäi see, et suudab ka teisi paremaks teha. Loodame, et tema kogemused erinevatest Euroopa liigadest tulevad meie meeskonnale kasuks ja ta sulandub kiiresti võistkonda,“ sõnas peatreener.

Barton tuli Tartusse juba eelmisel nädalal ja on edukalt ära teinud koroonaviirusega seotud kohustuslikud protseduurid. Esimese mängu Tartu särgis teeb ta kolmapäeval, 18. novembril kui Tartu Ülikool Maks & Moorits võõrustab kell 19.00 Rakvere Tarvast. Seda mängu näeb otseülekandes Delfi TV-st.