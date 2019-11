Tanel Sokuga tugevnenud Tartu Ülikool sai kodus magusa võidu Rapla üle

Reedel tuli uudis, et Tartu meeskond on käed löönud kogenud Tanel Sokuga, kes alustas hooaega Tallinna Kalev/TLÜ-s. Tartu peatreener Priit Vene on täiendusega mõistagi rahul. „Taneliga olid kõnelused ka suvel, aga toona jäi kaup katki. Senine hooaeg on aga näidanud, et mängu juhtimise kohal on meil kõige suurem puudus. Nüüd, kus asjaolud selliseks kujunesid, ei tahtnud me võimalust käest lasta. Taneli puhul on teada tema kvaliteet. Loodetavasti suudab ta väljakul meie mängijate rollid paika loksutada ja nii endasse kui teistesse mängulusti ja kindluse tagasi tuua,“ ütles Vene.

Rapla meeskond alustas hooaega viie võidu ja ühe kaotusega (võõrsil 73:81 BK Ogre vastu), kuid viimases kahes mängus pole võitu kirja saadud ning BC Kalev/Cramole on alla jäädud 60:92 ja viimati koduplatsil Rakvere Tarvale 81:89. Devaugntah Williams on meeskonna parimana visanud keskmiselt 16,4 punkti. Montae Glenn on võtnud 11,0 lauapalli ja Rait-Riivo Laane jaganud 6 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 1:1, Rapla võitis kodus 97:71 ja Tartu omakorda kodus 85:76.