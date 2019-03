TÄNA DELFI TV-s | Valga-Valka üritab Tartu Ülikoolilt revanši võtta

Valga-Valka lootused ühisliiga või Eesti liiga play-offi pääseda on kustunud. Võimalus on veel platseeruda 11. kohale, kuid selleks tuleks vähemalt kaks võitu viimasest kolmest mängust saada - vastamisi minnakse veel BC Kalev/Cramo ja TALTECH-iga. Kui VALMIERA GLASS VIA (7-19) ja Läti Ülikool (8-17) peaksid Valga-Valkaga võrdse saldoga lõpetama, siis omavaheliste mängude põhjal on piirilinna võistkond peal. BK Liepaja (7-19) on Valga-Valka kahel korral alistanud, kuid neil on mängida jäänud BK Ventspilsi ja BC Kalev/Cramoga, mistõttu on ebatõenäoline, et võidulisa saadakse.

Tartu resultatiivseimad on Arnas Velicka ja Kregor Hermet, kes visanud keskmiselt 19,0 ja 15,6 punkti. Tautvydas Šlezas on võtnud 9,8 ning Julius Kazakauskas 8,3 lauapalli. Valga-Valka poolelt on Lynden Bernard Rose Jr toonud keskmiselt 14,4 ja Dashawn King 11,0 punkti. Rose on kogunud ka 7,8 lauapalli ning Sade Aded Husseini nimel on neid 7,2.