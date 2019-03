TÄNA DELFI TV-s | Valga-Valka läheb oma hooaja eelviimases mängus Kalev/Cramole lahingut andma

Valga-Valka lootused nii ühisliigas kui ka Eesti poolel play-offi jõuda said suure tagasilöögi 13. veebruaril, kui teisel lisaajal jäädi alla Pärnu Sadamale. Seejärel järgnes nukker periood, mille sisse mahtus 59:70 kaotus turniiritabeli punasele laternale Jekabpils/SMScredit.lv tiimile ning 28- ja 22-punktilised allajäämised vastavalt VEF-ile ja Liepajale. Viimati, 16. märtsil pakuti aga positiivne üllatus, kui võõrsil suudeti 72:71 üle mängida Tartu Ülikooli meeskond. Mängida on jäänud lisaks Kalev/Cramole 23. märtsil TALTECH-iga. Maksimaalse edu korral oleks võimalik kinni püüda Läti Ülikool, keda on sel hooajal mõlemal korral võidetud, ja lõpetada 11. kohal. Kui kahest viimasest kohtumisest suudab Valga-Valka ühe võidu juurde saada, siis on šanss VALMIERA GLASS VIA-d (8-19) edestada - omavahelised mängud 1:1, aga punktide osas Valga-Valka ühega peal. Valmiera hooaja viimane mäng on 23. märtsil BK Ogre vastu.

Arnett Moultrie ja Reggie Lynch on Kalev/Cramo eest visanud keskmiselt 14,9 ning 13,5 punkti. Lynch on võtnud 5,7 ja Moultrie 5,5 lauapalli. Valga-Valka parimatena on Lynden Bernard Rose Jr toonud keskmiselt 14,3 ning Dashawn King 11,2 punkti. Rose on võtnud veel 7,7 lauapalli ja Sade Aded Hussein 7,2 lauapalli.