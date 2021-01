TÄNA DELFI TV-s | Uute leegionäridega Kalev/TLÜ ja Tartu Ülikool kohtuvad omavahel

Enne mängu: Kalev/TLÜ on suutnud 15 mänguga koguda kaks võitu. Viimati võeti koduplatsil vastu Rakvere Tarvas ning tunnistada tuli vastase 72:60 paremust.

Brandis Raley-Ross on Kalev/TLÜ parimana visanud keskmiselt 20,6 punkti ja andnud 4,9 korvisöötu. Seni ühe mängu meeskonna eest pidanud Sam Timmins on võtnud 10 lauapalli ja teinud 2 vaheltlõiget. Jeremy McLaughlin on teinud 1,1 viskeblokeeringut mängu kohta.

Esimese mängu Rakvere vastu pidasid ära ka uued täiendused Edi Sinadinovic ja eelmainitud Sam Timmins. Esimene kogus 6 punkti, 4 lauapalli ja andis ühe korvisöödu, Timmins viskas 6 punkti. Ääremängija Parker van Dyke veel ei debüteerinud.

Tartu on 13 mänguga saanud viis võitu.

Hendrik Eelmäe on visanud Tartu parimana keskmiselt 13,0 punkti ja andnud 2,8 korvisöötu. Tomas Balciunas on võtnud 7,3 lauapalli, Oliver Suurorg teinud 1,3 vaheltlõiget ja Sverre Aav 0,2 viskeblokeeringut.

Vahepealse aja jooksul on Tartu ridadesse lisandunud kaks uut mängumeest. Esimene neist on seni Kalev/TLÜ-d esindanud ameeriklasest korvialune jõud Emmanuel Wembi, kes lõi klubiga käed pooleteiseks aastaks. Kalev/TLÜ-s olid tema näitajad keskmiselt 20,8 minutit, 9,2 punkti, 6,7 lauapalli, 1,5 viskeblokeeringut ja üks vaheltlõige.

Teine liituja on 201 cm pikkune Jordan Capps, kes sai mullu Soome kõrgliigas 33 mänguga kirja keskmiselt 21,3 punkti ja 6,1 lauapalli.

Kõik senised kolm omavahelist mängu on võitnud Tartu vastavalt 100:73, 75:67 ja 79:73.