TÄNA DELFI TV-s | Uue keskmängijaga Rapla Avis Utilitas võõrustab Rakvere Tarvast

Rapla särgis teeb täna debüüdi 208 cm pikkune ja 26-aastane Briti keskmängija Chris Tawiah, kelle saabumisest klubi reedel avalikkust teavitas.

Rapla on võistlustules olnud sel hooajal seitsmel korral ning viiel korral võidu kätte saanud. Esimene kaotus tuli võõrsil BK Ogrelt 73:81 ja viimati ei saadud hõreda koosseisuga vastu BC Kalev/Cramole, kus lõppskooriks jäi 60:92.

Rakvere meeskond on seitsmest mängust suutnud võita kolm, olles võõrsil 81:65 alistanud BK Liepaja ning koduplatsil 80:76 Tallinna Kalev/TLÜ ja 95:89 VALMIERA GLASS VIA. Kaotused on kirjas Pärnu Sadamalt ja Riia VEF-ilt ning 3. novembril tuli tunnistada TALTECH-i nappi 79:78 paremust. 6. novembril kaotati BC Kalev/Cramole 72:95.