TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool võtab koduväljakul vastu "väikse" Kalevi

Tartu on 19 mänguga seitse võitu kogunud. Jaanuarit alustati 80:65 võiduga Latvijas Universitate'i ja 82:73 võiduga Pärnu Sadama üle. Seejärel jäädi alla AVIS UTILITAS Raplale, BC Kalev/Cramole ja viimati BK Ventspilsile. Kregor Hermet on meeskonna parimana visanud keskmiselt 16,7 punkti. Adomas Drungilas on võtnud 9,9 lauapalli ja Tanel Sokk andnud 4,9 korvisöötu.

Kalev/TLÜ on 21 mänguga kuus võitu kogunud. Möödunud kuul oldi TalTech-ist 116:97 paremad, kuid järgmised viis mängu on kaotatud, mille seas kuue-, kümne- ja kahepunktiline kaotus vastavalt VEF Rigalt, BC Kalev/Cramolt ja BK Ogrelt. Pärnu Sadamale jäädi alla 89:93 ja viimati BK Ventspilsile 84:105. Michael Kyre Buchanan on meeskonna parimana visanud keskmiselt 14,7 punkti ja võtnud 8,4 lauapalli. Mareks Jurevicus on andnud 3,4 korvisöötu.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Kalev/TLÜ 73:68.