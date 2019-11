TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool üritab neljamängulist kaotusteseeriat lõpetada

Tartu meeskond võitis hooaja avamängus BC Valga-Valka/Maks&Mooritsat 90:84, kuid seejärel on saadud neli kaotust. Läti Ülikoolile jäädi alla 59:65, Kalev/Cramole 71:94, Pärnu Sadamale 77:85 ja viimati Tallinna Kalev/TLÜ-le 68:73. Adomas Drungilas on visanud keskmiselt 17,6 punkti, võtnud 10,6 lauapalli ja andnud 3,4 korvisöötu.

Seitse mängu pidanud Valmiera on võitnud neist kaks - TalTechi ja Läti Ülikooli vastu. Kindlad kaotused on all Pärnu Sadamalt (64:89), BK Ventspilsilt (72:107) ja BK Ogrelt (68:114). Raplale kaotati 68:73 ja Rakvere Tarvale 89:95. Edmunds Elksnis on visanud keskmiselt 15 punkti ja andnud 7,7 korvisöötu. Klavs Dubults on võtnud 8,7 lauapalli.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Valmiera kasuks, vastavalt 106:98 ja 76:70.