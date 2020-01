TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool sõidab külla BC Kalev/Cramole

Kalev/Cramo on 21 mänguga 18 võitu saanud. Pärast 14. jaanuaril BK Ventspilsilt saadud 77:95 kaotust on 23 punktiga alistatud Latvijas Universitate, 99:89 oldi paremad Tallinna Kalev/TLÜ-st ning Pärnu Sadam seljatati koguni 107:58. 28. jaanuaril võõrustati BK Liepajat, kellest oldi 100:70 üle. Kyle Vinales on meeskonna parimana visanud keskmiselt 14,7 punkti. Janari Jõesaar on võtnud 5,7 lauapalli ja Aigars Škele jaganud 4,1 korvisöötu.

Tartu Ülikool on 17 mänguga seitse võitu kogunud. 11. jaanuaril saadi Latvijas Universitate'ist 80:65 jagu ja Pärnu Sadam alistati 82:73. Viimati tuli võõrsil AVIS UTILITAS Raplalt aga vastu võtta 76:90 kaotus. Kregor Hermet on meeskonna parimana visanud keskmiselt 17,1 punkti. Adomas Drungilas on võtnud 10,2 lauapalli ja Tanel Sokk andnud 5,1 korvisöötu.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis võõral väljakul Kalev/Cramo 94:71.