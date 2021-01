TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool loodab nukra seeria lõpetada heas hoos TalTechi vastu

Tartu Ülikool Maks & Moorits - TalTech

19.01.2021, kell 19:00, Tartu, Tartu Ülikooli Spordihoone (sinine saal)

Ülekanne: Delfi TV

Tartu on saanud 15s-t mängust viis võitu. Viimati oldi võõrsil vastamisi just TalTechiga ja vastu tuli võtta 66:74 kaotus. Poolajaks jäädi 12 punktiga kaotusseisu ning viimaseks neljandikuks oli vahe paisunud 22-punktiliseks. Seejärel suudeti TalTechi pikalt punktideta hoida ja lõpuks ka neljas veerandaeg 20:6 võita, ent viigini enam ei jõutud. Robin Kivi viskas Tartu parimana 14 punkti. Võrdselt 11 punkti tõid Charles Barton, Emmanuel Wembi ja Jordan Capps, kellest esimene võttis 4 lauapalli ja andis 6 korvisöötu ning viimased kaks said kätte 5 lauapalli.

Charles Barton on Taru parimana visanud keskmiselt 12,8 punkti ja andnud 3,6 korvisöötu. Tomas Balciunas on võtnud 7,1 lauapalli, Patrik Peemot teinud 2,0 vaheltlõiget ja Sverre Aav 0,2 viskeblokeeringut.

TalTech on 16 mängust võitnud seitse, kusjuures viimasest kolmest kohtumisest on võidetud kaks.. Viimati kohtuti Pärnu Sadamaga ja leppida tuli 89:92 kaotusega. Poolajaks pääseti küll nelja punktiga ette, aga kolmanda veerandaja lõppedes oli juba Pärnu minimaalses eduseisus. Tasavägiselt kulges ka viimane neljandik, mis siiski kuulus 26:24 Pärnule ja nii ka kogu mäng. Oliver Metsalu viskas TalTechi eest 21 punkti, võttis 7 lauapalli ja andis 4 korvisöötu. Indrek Kajupank lisas 20 silma, 5 lauapalli ja 6 korvisöötu.

Indrek Kajupank on TalTechi parimana visanud keskmiselt 10,9 punkti. Kristjan Kangur on võtnud 5,7 lauapalli, Eric Schmalz on andnud 3,2 korvisöötu, Marek Ojamäe teinud 1,0 vaheltlõiget ja Karl Andres Matute Perner 0,6 viskeblokeeringut.