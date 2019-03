TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool hakkab jahtima võitu Läti Ülikooli üle

Tartu Ülikooli suurim skooritegija on Arnas Velicka, kes toonud keskmiselt 19,2 punkti. Tautvydas Šlezas on kogunud 10,1 lauapalli mängu kohta. Linards Jaunzems on Läti Ülikooli parim 18,9 punkti ja 7,7 lauapalliga.