TÄNA DELFI TV-s | TalTech võtab vastu Rakvere Tarva

TALTECH kaotas hooaja esimeses mängus Valmierale 100:103 ning seejärel Jurmalale 57:93. Siis võideti Pärnu Sadamat 94:83, kaotati Raplale 69:86 ning viimati saadi BK Liepajast jagu 85:78. Joonas Järveläinen on visanud keskmiselt 18,4 punkti ja võtnud 5 lauapalli. Norman Käbin on jaganud 5,6 korvisöötu.

Rakvere senine hooaeg on kulgenud võit-kaotus rütmis. BK Liepaja alistati 81:65, aga Pärnu Sadamale kaotati 61:74. Seejärel teeniti Tallinna Kalev/TLÜ üle 80:76 võit, aga kaheksa päeva hiljem kaotati Riia VEF-ile 69:80. Viimati oldi Valmierast üle 95:89. Rain Veideman on visanud meeskonna resultatiivseimana keskmiselt 21,6 punkti ja andnud 3,4 korvisöötu. Thomas Theddus Hamilton IV on võtnud 6,2 lauapalli.

Tarvas (3-2) on hetkel kuuendal kohal, TalTech (2-3) on üheksas.