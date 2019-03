TÄNA DELFI TV-s | TalTech võtab Eesti-Läti liigas vastu Valga/Valka

TALTECH - BC Valga-Valka/Maks&Moorits

23.03.2019, kell 17.00, Tallinn, TalTech Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Valga-Valka (7-20) ja TALTECH (15-12) kohtusid viimati 15. detsembril. Esimese veerandaja võitis TALTECH napilt 20:18, aga poolajaks suudeti eduseis kasvatada 48:34 peale. Kolmanda veerandaja lõppedes juhtisid külalised 15 punktiga ja ka viimase neljandiku kaotasid võõrustajad 13:21, mis tähendas nende jaoks 23-punktilist kaotust. Toomas Raadik sai TALTECH-i eest kirja 19 punkti, Valga-Valka parim oli nüüdseks võistkonnast lahkunud Stephen Brown 22 punktiga.

Kummalgi meeskonnal suurt midagi enam kaalul pole. TALTECH on kindlustanud viienda koha, mis annab play-offis vastaseks koduväljakueelist omava BK Ogre. Valga-Valka jaoks on hooaeg äärmiselt keeruliselt kulgenud ja play-off jäi püüdmatuks ka Eesti poolel. Viimases mängust loodetakse aga võit kätte saada, sest kui VALMIERA GLASS VIA kaotab Ogrele ja BK Liepaja BC Kalev/Cramole, tõuseb Valga-Valka tabelis veel kaks kohta. Valmieraga jäädakse samale pulgale, kuid Valga-Valkale annavad eelise omavahelised mängud, mis on 1:1 ja piirilinna meeskonna kasuks ühe enam visatud punktiga.

TALTECH-i parimad punktitoojad on siiani olnud Toomas Raadik ning Jaan Puidet keskmiselt 17,6 ja 13,4 punktiga. Puidet ja Levi Martin Giese'i on võtnud vastavalt 6,7 ning 6,4 lauapalli. Valga-Valka eest on Lynden Bernard Rose Jr visanud 13,3 ja Dashawn King 11,3 punkti. Rose'i nimel on ka 7,0 lauapalli ja Sade Aded Hussein on neid kätte saanud keskmiselt 6,3.

Betsafe Jurmala - Tartu Ülikool

23.03.2019, kell 18.00, Jurmalas valsts gimnazijas sporta zale

Ülekanne: Delfi LV