TÄNA DELFI TV-s | TalTech üritab järjekordset kaotust vältida, Pärnu tahab seitsmendat võitu

Basket.ee eelvaade:

Pärnu on seitsmest mängust viis võitnud. Eelmises mängus kohtuti võõrsil Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonnaga ning mõneti ootamatult tuli tuli tunnistada vastase 88:80 paremust. Poolaja Pärnu võitis, aga viimasele neljandikule mindi vastu viigiseisult. 17:4 spurdi teinud Tartu sai lõpuminutite lähenedes turvalise edumaa kätte ja Pärnul ei õnnestunud enam ohtlikuks osutuda. Edon Maxhuni viskas 21 punkti ja andis 11 korvisöötu. Robert Valge lisas 14 punkti.

Edon Maxhuni on visanud keskmiselt 18,4 punkti ja andnud 4,8 korvisöötu. Linards Jaunzems on võtnud 9,2 lauapalli, Märt Rosenthal teinud 2,2 vaheltlõiget ja Lauris Blaus teinud 1,0 viskeblokeeringut.

11. novembril oli Pärnu koduplatsil vastamisi Rapla Avis Utilitasega ning kirja saadi 83:69 võit.

TalTech on võitnud senisest kuuest mängust kaks. Eelmises mängus heideldi võõrsil Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonnaga ning võeti 71:64 võit. Poolajaks juhiti, kuid kolmanda veerandajaga oli Tartu saanud eduseisu enda kätte. Neljandal veerandajal lubas TalTech võõrustajatel vaid seitse punkti visata ning täpsete kaugvisete toel teeniti vajalik võit. Jaan Puidet tõi 12 punkti ja hankis 5 lauapalli, Karl Andres Matute Perner lisas 10 silma ning võttis samuti 5 lauapalli.

Erik Keedus on visanud keskmiselt 9,8 punkti. Jaan Puidet on võtnud 6,0 lauapalli ja teinud 1,5 vaheltlõiget. Kristjan Kangur on jaganud keskmiselt 3,2 korvisöötu ning Georg Allemann teinud 0,5 viskeblokeeringut.

13. novembril oli TalTech võõrsil vastamisi Rakvere Tarva meeskonnaga ja mäng kaotati 68:82.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Pärnu võõrsil 69:65 võidu.

