TÄNA DELFI TV-s | TalTech läheb veerandfinaalis Ogre vastu võitu võtma

Vii end mänguks õigele lainele Delfi podcasti "Pihtas põhjas" abiga, kus Ivar Jurtšenko ja Gert Kullamäe saatekülaliseks oli esmaspäeval TalTechi peatreener Rait Käbin!

Basket.ee eelvaade mängule:

TALTECH võõrustas 24. novembril Ogre meeskonda ning koduplatsil tuli vastu võtta 84:92 kaotus, kuigi 1.56 enne mängu lõppu oldi veel punkti kaugusel. 10. veebruaril võeti aga lisaaja toel magus 102:97 revanš. Üleplatsimeheks kerkis Toomas Raadik, kes viskas koguni 28 punkti, Janis Poznaks ja Rinalds Sirsninš tõid vastaste poolelt võrdselt 22 silma.

Põhiturniiri neljas koht jäi TALTECH-il kahe võidu kaugusele ning samuti oleks Ogre võrdse võitude-kaotuste saldo korral omanud hetkeseisuga omavaheliste mängude eelist punktide osas. Kuigi Ogre sai viimase tiimina koduväljakueelise ja nii peetakse otsustav mäng TALTECH-iga ära 30. märtsil nende koduplatsil, siis on ka näidatud oma haavatavust. Näiteks jäädi hooaja algul 81:83 alla Tallinna Kalev/TLÜ-le ja 27. veebruaril saadi veelgi ootamatum kaotus, kui tuli tunnistada Läti Ülikooli 67:62 paremust.

TALTECH-i eest on Toomas Raadik toonud keskmiselt 17,6 ning Jaan Puidet 13,3 punkti. Puideti nimel on ka 6,7 lauapalli ja Levi Martin Giese on kogunud neid 6,3. Ogre poolelt on Kristaps Dargais visanud 13,1 ja Edgars Lasenbergs 13,0 punkti. Dargais on võtnud ka 8,0 lauapalli ning Viktors Iljins järgneb 4,8 lauapalliga.