TÄNA DELFI TV-s | TalTech heitleb Raplaga, Valga-Valka ja Kalev/TLÜ võõrsil võistlustules

TALTECH - AVIS UTILITAS Rapla

18.01.2020, kell 17:00, Tallinn, TalTech Spordihoone

Ülekanne: Telia TV, Delfi TV

TalTech on 17 mänguga kogunud viis võitu. 8. jaanuaril tuli tunnistada Tallinna Kalev/TLÜ 116:97 paremust ning viimati jäädi tasavägises matšis 82:94 alla Pärnu Sadamale. Joonas Järveläinen on visanud meeskonna parimana keskmiselt 16,6 punkti. Oliver Metsalu on võtnud 4,9 lauapalli. Sten Olmre on andnud 3,1 korvisöötu.

Rapla on 17 mänguga saanud kümme võitu. 8. jaanuaril saadi võõrsil BK Liepaja üle lisaajal magus 92:87 võit, kui tuldi muuhulgas välja 20-punktilisest kaotusseisust. Viimati saadi koduplatsil 91:80 jagu Jurmalast. Indrek Kajupank on visanud meeskonna parimana keskmiselt 15,8 punkti. Montae Glenn on võtnud 11,8 lauapalli ja Rait-Riivo Laane andnud 6,8 korvisöötu.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Rapla kodus 86:69 võidu.

Jurmala - BC Valga-Valka/Maks&Moorits

18.01.2020, kell 17:00, Jurmala, Jurmalas valsts gimnazijas sporta zale

Ülekanne: Best4Sport TV

Jurmala on 16 mänguga üheksa võitu kogunud. 28. detsembril kaotati napilt 78:80 Pärnu Sadamale ning 11. jaanuaril tuli võõrsil Raplalt vastu võtta 91:80 kaotus. Ugis Pinete on visanud meeskonna parimana keskmiselt 14,9 punkti. Denis Krestinin on võtnud 7,5 lauapalli ja Edgars Jeromanovs andnud 5,2 korvisöötu.