TÄNA DELFI TV-s | Tallinna Kalev vajab võitu esikuuiku kindlustamiseks, Valga-Valka ülisuurt võitu elus püsimiseks

Kalev/TLÜ (10-14) ja Valga-Valka (6-18) kohtusid sellel hooajal viimati 6. oktoobril. Avaveerand kuulus võõrustajatele 27:14, kuid poolajaks suutis Valga-Valka vahe vähendada üheksale punktile. Kolmandal veerandajal otsustas Kalev/TLÜ mängusaatuse, kui visati 28 punkti külaliste 11 vastu ning kokkuvõttes saadi kirja 87:61 võit. Taylor Stafford tõi Kalev/TLÜ parimana 18 punkti, Valga-Valka poolelt viskas Timo Eichfuss 15 punkti ning kogus 8 lauapalli.

Valga-Valka hooaeg on sisuliselt läbi. Teoreetilisi võimalusi veel omatakse Eesti liiga play-offi pääsemiseks, aga esmalt tuleks Kalev/TLÜ alistada koguni 28 punktiga. Lisaks võita ka ülejäänud mängud, sealhulgas BC Kalev/Cramot, ja lootma, et Kalev/TLÜ ühtegi võitu enam juurde ei saa. Kuskilt seda stsenaariumit siiski ei paista, sest pärast 80:104 kaotust BK Liepaja vastu tunnistas Eichfuss mängujärgses intervjuus, et sisekliimat meeskonnas pole ja võistkondlik mängupilt puudub.

Seevastu Kalev/TLÜ vajab nii vaid ühte võitu, et koht kuue parima Eesti meeskonna hulgas kindlustada. Üldarvestuses lahutab neid esikaheksast vaid kaks võitu (Rapla Avis Utilitasel on peetud üks mäng rohkem ja neil on kirjas 12 võitu ning 13 kaotust – toim.) ja seega on ühisliiga play-off samuti reaalne. Vaatamata viiele järjestikusele kaotusele on liigutud tõusvas joones ja 27. veebruaril polnud kaugel suurüllatus, mil Kalev/Cramole jäädi napilt alla 92:93.

Valga-Valka suurimad skooritegijad on Lynden Bernard Rose Jr ja Sade Aded Hussein keskmiselt 14,3 ja 11,0 punktiga. Lauapalle on võtnud Rose 8,8 ning Hussein 7,8. Taylor Stafford on Kalev/TLÜ eest visanud 15,3 ja Ronald Eric McGhee Jr 13,3 punkti. Karl-Johan Lips on kogunud 8,0 ning Janar Talts 5,7 lauapalli.