TÄNA DELFI TV-s | Suurepärases hoos Rakvere Tarvas mängib võõrsil Tartu Ülikooliga

Rakvere on võitnud kaks kohtumist järjest, mõlemad tulid tabelis teist kohta hoidva Pärnu Sadama üle. Kodus jäi Rakvere peale 86:84 ja kolmapäeval võõrsil koguni 96:56.

Tartul on seevastu neli järjestikust kaotust. Turniiritabelis on Rakvere üheksa võidu ja üheksa kaotusega Eesti klubidest neljas, Tartu on kuue võidu ja 14 kaotusega kuues.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Rakvere 93:72 ja teise 85:78.