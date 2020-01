TÄNA DELFI TV-s | Suur vastasseis: Kalev/Cramo võtab vastu Läti tippklubi Ventspilsi

Kalev/Cramo on 16 mänguga kogunud 14 võitu. 7. jaanuaril alistati võõrsil 96:61 Valmiera ning viimati oldi samuti võõrsil 70:69 paremad Riia VEF-ist, kellele oli see hooaja esimeseks kaotuseks. Kyle Vinales on visanud meeskonna parimana keskmiselt 14,9 punkti ja andnud 4,1 korvisöötu. Janari Jõesaar on võtnud 5,8 lauapalli.

Ventspils on 16 mänguga saanud 11. 28. detsembril oldi vastamisi just Kalev/Cramoga ja tasavägises kohtumises tuli koduplatsil vastu võtta 85:86 kaotus. Viimati saadi võõrsil 112:73 jagu BC Valga-Valka/Maks&Mooritsast.

Ronalds Zakis on visanud meeskonna parimana keskmiselt 13,6 punkti. Ryan Luther on võtnud 8,3 lauapalli ja Timothy Shorts II on andnud 4,7 korvisöötu.