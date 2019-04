TÄNA DELFI TV-s | Raskes seisus Rapla loodab Kalev/TLÜ eeskuju järgida

Nelja päeva eest toimunud kohtumises tegi Rapla meeskond võimsa alguse, kui koguni kuus minutit hoiti Pärnut nulli peal ja võideti avaveerand 20:8. Seejärel tulid vastased aga järk-järgult mängu tagasi ning 12:2 spurdi toel vähendati poolajaks vahe kolmele punktile. Rapla oli initsiatiivi käest andnud ning järgmise kümne minuti möödudes juhtis juba Pärnu 52:47. Vahe aina paisus ja viimase neljandiku keskpaigas oli Heiko Rannula hoolealuste eduseis 19 punkti suurune. Võitja osas enam küsimusi ei tekkinud, lõppskooriks 83:60. Põhihooajal mõlemad omavahelised mängud kaotanud Pärnu sai nii parimal hetkel revanši kätte, vahendab Basket.ee.

Rapla seis on sedavõrd keerulisem, kuna põhimees Dominique Hawkins eesseisvates mängudes hüppeliigese vigastuse tõttu tõenäoliselt platsile ei tule. Kui ka nüüd peaks Pärnu võidu noppima, siis on Rapla silmitsi tõsiasjaga, et järjekordsel libastumisel 16. aprillil ei tehta pärast nelja järjestikust hooaega medalimängudes kaasa. Samas näitas hiljuti Tallinna Kalev/TLÜ, et nendelt võib šnitti võtta, kui alistati Tartu Ülikooli meeskond 87:70 ja viigistati seeria.