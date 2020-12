TÄNA DELFI TV-s | Rapla võõrustab muutunud koosseisudega tiimide heitluses Tartu Ülikooli

Hooaja esimene omavaheline mäng peeti Tartus, siis jäi Rapla peale 76:74.

Võrreldes selle kohtumisega on mõlema võistkonna koosseisus toimunud muudatusi. Tartus on vahetunud koguni kaks lüli. Tiimi liidriks tõusnud ameeriklane Will Rayman läks Saksamaa kõrgliigasse, sel nädalal palkas Tartu Toomas Raadiku. Tagaliinis vahetas ameeriklase Channel Banksi välja Rootsi ekskoondislane Charles Barton.

Rapla sai koondisepausi ajal kauaoodatud korvialuse täienduse, klubiga liitus hollandlane Shaquille Doorson.

Raplal on tabelis kuus võitu ja viis kaotust, kolmapäeval Kalev/Cramole koguni 46:110 alla jäänud Tartul on neli võitu ja viis kaotust.