TÄNA DELFI TV-s | Rapla võõrustab koduses korvpalliliigas Kalev/TLÜ-d

Rapla on tabelis Eesti klubidest kolmandal kohal, neil on 11 võitu ja 8 kaotust. Kalev/TLÜ on 3 võidu ja 17 kaotusega seitsmendal ehk viimasel positsioonil.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Rapla 92:76, teise 89:83 ja kolmanda 85:83.