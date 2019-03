TÄNA DELFI TV-s | Rapla vajab Ogre vastu hädasti võitu

Hunter Mickelson ja Dominique Hawkins on Rapla eest visanud keskmiselt 14,6 ning 13,7 punkti. Mickelson on võtnud samuti 7,2 lauapalli, Ervins Jonats järgneb 7,0 lauapalliga. Ogre parimad on Edgars Lasenbergs ja Kristaps Dargais, kes toonud keskmiselt 12,9 ning 12,8 punkti. Dargais on kätte saanud veel 8,0 lauapalli ning Viktors Iljinsil on neid 4,9 mängu kohta.