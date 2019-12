TÄNA DELFI TV-s | Rapla tahab koduplatsil kohustusliku võidu võtta, TalTech üritab võõrsil üllatada

AVIS UTILITAS Rapla - Latvijas Universitate

07.12.2019, kell 17:00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Ülekanne: Telia TV, Delfi TV

Läti Ülikool on üheteistkümnest mängust kolm võitnud. Hooaja teises matšis saadi Tartu Ülikoolist jagu 65:59 ja BK Liepaja seljatati 102:92. 4. detsembril alistati TALTECH 71:63. Renars Birkans on visanud keskmiselt 12,6 punkti ja andnud 4,6 korvisöötu. Karlis Zunda on võtnud 5,7 lauapalli.

Rapla on 12 mänguga saanud kuus võitu. Hooaega alustati võimsalt, kui kuuest mängust seljatati viis vastast, ent edasi kaotati viimased viis mängu järjest. 4. detsembril oldi vastamisi Pärnu Sadamaga, kelle üle saadi aga 86:68 võit. Indrek Kajupank on visanud keskmiselt 15,4 punkti. Montae Glenn on võtnud 11,7 lauapalli ja Rait-Riivo Laane jaganud 5,7 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Rapla kasuks, vastavalt 77:74 ja 97:75.

Riia VEF - TALTECH

07.12.2019, kell 17:00, Riia, Elektrum Olimpiskais Sporta centrs

Ülekanne: Best4Sport TV

VEF pole seni veel ühtegi kaotust saanud ja kirjas on 11 võitu. Kui 27. novembril oli võõrsil Liepajaga tükk tegu, aga saadi ikkagi 81:76 võit kätte, siis viimati oldi Tartu Ülikoolist 83:56 üle. Kristijan Krajina on visanud keskmiselt 15,6 punkti. Roberts Freimanis on kätte saanud 6,5 lauapalli ja Lester Medford jaganud 7,2 lauapalli.

TALTECH on 12 mänguga neli võitu kogunud. Meeskond teenis vahemikus 27. oktoober - 8. november kolm järjestikust võitu vastavalt BK Liepaja, Rakvere Tarva ja BC Valga-Valka&Maks&Mooritsa üle. Viimased viis kohtumist on aga kaotatud, mille seas ka 63:71 Läti Ülikooli vastu. Joonas Järveläinen on visanud keskmiselt 17,7 punkti ja võtnud 4,7 lauapalli. Norman Käbin on jaganud 5,3 korvisöötu.