TÄNA DELFI TV-s | Rapla läheb teisele katsele Kalev/Cramot üllatama

Lisaks mängule Kalev/Cramoga on Raplal jäänud veel kaks kohtumist põhiturniiril pidada, vastavalt BK Ogre (16-10) ja Läti Ülikooli (8-16) vastu. Koht esikaheksas pole sugugi kindlustatud, sest tagantpoolt on tulemas Tallinna Kalev/TLÜ (11-14) ja Pärnu Sadam (11-15). Vahetult eespool paikneb Tartu Ülikool (12-12), aga neil on veel neli mängu pidada, millest kaks tabeli teises pooles asuvate Läti Ülikooli ja BC Valga-Valka/Maks&Moorits (6-19) meeskonna vastu. Kalev/Cramol on veel viis mängu minna ja endiselt on alles võimalus põhiturniir esikohal lõpetada.

Hunter Mickelson on Rapla resultatiivseimana visanud keskmiselt 14,5 punkti ja kogunud 7,2 lauapalli. Kalev/Cramo parimana on Arnett Moultrie toonud 14,9 silma ning Reggie Lynch on kogunud 5,6 lauapalli.